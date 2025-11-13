Women’s Europa Cup, Inter ko con l'Hacken: tutto aperto per il ritorno

Si sono concluse le gare d’andata degli ottavi di finale di Women’s Europa Cup, con diverse sorprese. Successi esterni pesanti per Young Boys, Hammarby, Eintracht Francoforte e Austria Vienna, mentre l’Inter cade di misura sul campo dell'Hacken. Pari tra Glasgow City e Sporting CP, in attesa dei decisivi match di ritorno.

Women’s Europa Cup, andata degli ottavi di finale

Nordsjælland-Ns Mura 1-0

BK Hacken-Inter 1-0

Sparta Praga-Young Boys 0-3

Breidablik-Fortuna Hjorring 0-1

PSV-Eintracht Francoforte 1-2

Anderlecht-Austria Vienna 0-1

Ajax-Hammarby 1-3

Glasgow City FC-Sporting CP 1-1

Queste le parole del tecnico dell'Inter Giampiero Piovani

“È stata una sconfitta immeritata dal mio punto di vista, la squadra ha fatto una grande prestazione. Abbiamo ritrovato lo spirito giusto con le linee molto corte, con aggressività e cattiveria: l’Hacken è una squadra molto forte ma abbiamo avuto quelle tre o quattro occasioni per pareggiarla e anche un rigore clamoroso che non ci hanno dato ma va bene così, la teniamo viva e lavoriamo per ribaltarla la settimana prossima a casa nostra. Come allenatore vedendo una prestazione del genere non posso che essere soddisfatto. Ovviamente dispiace perdere ma ho visto la squadra lottare e giocare a calcio e questo è confortante, per questo dico che abbiamo tante possibilità per ribaltarla e passare il turno settimana prossima. Adesso pensiamo alla sfida di domenica contro il Napoli che per noi è una partita fondamentale, poi penseremo al ritorno.”