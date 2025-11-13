Empoli, Curto: "Io via a gennaio? Penso solo a lavorare per aiutare la squadra"

Marco Curto, difensore dell'Empoli, stato intervistato da Il Tirreno, parla anche del suo futuro. Il centrale è tornato protagonista dopo un periodo vissuto quasi ai margini, tanto che il suo procuratore Vincenzo Pisacane aveva già parlato di un suo possibile addio a gennaio….

“Le questioni extra-campo le lascio al mio agente. E’ chiaro che tra giocare e non giocare c’è differenza ma io penso solo a lavorare per riuscire ad aiutare la squadra. Esserci per il gruppo è la cosa che mi interessa.”

E ora ha dimostrato di esserci anche in più zone di campo visto che con il Catanzaro ha iniziato come centrale di destra e nella ripresa è andato a fare il centrale di sinistra…

“In questo senso sono un giocatore duttile. Dietro ho fatto anche il terzino e il centrale giocando sia a tre che a quattro. Penso sia un pregio e mi fa piacere rendermi utile.

Anche perché, paradossalmente, a 26 anni e con già 90 presenze in B, lei è uno dei senatori della compagnia….

“Capisco che sia strano, ma in effetti sono uno dei più anziani ed è una responsabilità che sento e che mi piace. Quando si vive la realtà dell’Empoli, che io avevo già assaggiato anni fa proprio nel settore giovanile, si percepisce a tutti i livelli la cura e l’attenzione che c’è per il vivaio e per chi dal vivaio arriva. Quando sono tornato, in estate, dare una mano ai più giovani era uno degli obiettivi che mi ero posto e anche oggi la penso così. E lavoro per farlo in campo e fuori.”