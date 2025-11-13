Che tegola per il Napoli! Arriva il verdetto su Anguissa: lesione di alto grado
TUTTO mercato WEB
Arrivano aggiornamenti da casa Napoli sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, fa sapere il club azzurro, che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.
Il calciatore azzurro, si legge nella nota stampa diramata dalla società campione d’Italia in carica, ha già iniziato l'iter riabilitativo.
Per questo tipo di infortuni, lo stop può anche essere piuttosto lungo, sulle 8-12 settimane. Per Anguissa, significherebbe saltare non solo la fine del 2025, ma anche la Coppa d’Africa con la sua nazionale.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile