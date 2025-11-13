Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Filipponi: "Tedesco ha restituito identità al Perugia, Torres sorpresa negativa"

Filipponi: "Tedesco ha restituito identità al Perugia, Torres sorpresa negativa"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:19Serie C
Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Sergio Filipponi, direttore sportivo, è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

Partiamo dal Perugia, una piazza che conosci bene. Dopo un avvio disastroso, l’arrivo in panchina di Tedesco e il ritorno di figure storiche come Gaucci e Novellino hanno riportato entusiasmo. Come lo vedi adesso il Perugia?
"Sicuramente a livello motivazionale le cose sono cambiate. La presenza di persone che hanno fatto la storia del Perugia ha dato un impulso diverso alla squadra e alla città. È tornato anche il pubblico: ora ci sono più di cinquemila spettatori, e l’atmosfera è completamente diversa.
Ovviamente non basta solo l’entusiasmo, ma vedo una squadra più cattiva, più rabbiosa. In certe situazioni di classifica – quando sei terz’ultimo – devi pensare meno al gioco e più alla lotta, a vincere i duelli. Il Perugia ha buoni giocatori, e credo non meriti quella posizione, anche perché il livello del campionato, rispetto all’anno scorso, è più basso. Però per una piazza come quella non è facile accettarlo.
Il nuovo assetto societario ha puntato sul riaccendere l’ambiente: ora tocca al mercato di gennaio intervenire nei punti giusti, ma sicuramente Gaucci, Novellino e Tedesco hanno cambiato l’aria intorno alla squadra".

Domenica c’è uno scontro diretto con la Torres. Anche loro hanno cambiato allenatore. Ti sorprende vederli così in basso?
"Molto. Per me la Torres, per organico e per continuità con la scorsa stagione – perché ha mantenuto il 70-80% della rosa - doveva stare almeno nelle prime cinque. Probabilmente non si è creato il giusto feeling tra allenatore e gruppo, e questo ha inciso. È una sorpresa negativa".

Invece, il Ravenna neopromosso in vetta te lo aspettavi?
"Onestamente no, ma guardando la rosa si capisce. Hanno inserito giocatori importanti, anche ex Serie B, e in un campionato dove mancano corazzate come Reggiana, Pescara o Entella, si è aperto spazio. Ravenna è una società sana, seria e guidata bene: quando l’ambiente è così, per i giocatori fa la differenza. E i risultati si vedono".

Tra gli acquisti spicca il nome di Stefano Okaka. Due anni fermo, ma un curriculum enorme: avresti fatto anche tu una scommessa del genere?
"Sì, ma solo se capisci che tipo di persona hai davanti. Giocatori come Okaka non c’entrano nulla con la C: hanno leadership, esperienza e sanno essere positivi dentro lo spogliatoio. Credo che a Ravenna abbiano visto in lui soprattutto qualità morali, oltre a quelle tecniche che non si discutono. È un leader, uno che aiuta gli altri a crescere. Penso abbiano fatto un grande colpo".

Ravenna o Arezzo: chi vedi favorito per la promozione?
"L’Arezzo resta una squadra fortissima, ma il Ravenna ha trovato continuità e ha alle spalle una società pronta a intervenire a gennaio se serve. Se aggiungeranno due o tre giocatori con le giuste qualità tecniche e umane, allora sì, può arrivare fino in fondo a giocarsela con l’Arezzo".

Da direttore sportivo: una squadra che va così bene va rinforzata o è meglio non toccare l’equilibrio?
"Si può sempre migliorare, ma serve attenzione. In uno spogliatoio dove c’è entusiasmo e compattezza devi inserire un giocatore più forte di quelli che hai, ma che abbia anche grandi qualità morali. Deve entrare in punta di piedi, rispettare il gruppo e farsi trovare pronto. Se sbagli persona, rischi di spaccare lo spogliatoio. Il segreto è tutto lì".

Quest’anno in Serie C è stato introdotto in via sperimentale il “Football Video Support”, il VAR a chiamata. Che ne pensi?
"Positivamente. È un aiuto concreto: toglie dubbi, chiarisce situazioni e rende il campionato più equo. È un passo avanti importante dal punto di vista tecnologico, e secondo me è un’introduzione giusta e utile per tutti".

Articoli correlati
Filipponi: "Campobasso esperienza incredibile, che salto dalla D. Ora cerco un nuovo... Filipponi: "Campobasso esperienza incredibile, che salto dalla D. Ora cerco un nuovo progetto"
Campobasso, l'esonero di Filipponi un fulmine a ciel sereno: con Mignemi nuovo corso... Campobasso, l'esonero di Filipponi un fulmine a ciel sereno: con Mignemi nuovo corso
Campobasso, comunicato l'esonero del ds Sergio Filipponi: la nota del club Campobasso, comunicato l'esonero del ds Sergio Filipponi: la nota del club
Altre notizie Serie C
Union Brescia, si ferma Maistrello: l'attaccante è stato operato al ginocchio sinistro... Union Brescia, si ferma Maistrello: l'attaccante è stato operato al ginocchio sinistro
Potenza, Di Bari si presenta: "Onorato di essere qui, garantisco fame e passione"... Potenza, Di Bari si presenta: "Onorato di essere qui, garantisco fame e passione"
Ternana, Claudia Rizzo: "Il futuro del calcio è anche femminile, le cose stanno cambiando"... Ternana, Claudia Rizzo: "Il futuro del calcio è anche femminile, le cose stanno cambiando"
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato nuovo allenatore del Livorno... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato nuovo allenatore del Livorno
Capuano, frecciata al Trapani: "Non potevo darla vinta a dei vigliacchi mocciosi... Capuano, frecciata al Trapani: "Non potevo darla vinta a dei vigliacchi mocciosi prestati al calcio"
Ravenna, Marchionni: "Impressionato dall'unione del gruppo, ora uno step in più" Ravenna, Marchionni: "Impressionato dall'unione del gruppo, ora uno step in più"
Perugia, Tedesco: "Torres? È l'avversario peggiore in questo momento" Perugia, Tedesco: "Torres? È l'avversario peggiore in questo momento"
Filipponi: "Tedesco ha restituito identità al Perugia, Torres sorpresa negativa" TMW RadioFilipponi: "Tedesco ha restituito identità al Perugia, Torres sorpresa negativa"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
2 Nessun miracolo, Norvegia-Estonia 4-1! l'Italia si giocherà il pass Mondiale ai play-off
3 Anguissa quantomeno non farà la Coppa d'Africa. Quali giocatori di Serie A invece sì
4 Suzuki out 3-4 mesi, Sarri punta Frattesi, Modric sceglie Ryanair: le top news delle 18
5 Modric e Pasalic volano in Croazia con Ryanair: 40 euro in due per raggiungere la Nazionale
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.1 I tifosi cantano: "Andate a lavorare". E Gattuso non la prende bene: "Sono rammaricato"
Immagine top news n.2 Moldova-Italia 0-2, le pagelle: figuraccia evitata coi cambi. Male Scamacca e Orsolini
Immagine top news n.3 La Francia strappa il pass per gli USA. Follia Portogallo e CR7. Vlahovic saluta il Mondiale
Immagine top news n.4 Un'altra vittoria ma ai play-off servirà ben altra Italia! Moldova battuta 2-0 solo al fotofinish
Immagine top news n.5 Nessun miracolo, Norvegia-Estonia 4-1! l'Italia si giocherà il pass Mondiale ai play-off
Immagine top news n.6 Juve, Inter, Champions, Coppa d'Africa: Napoli, tutte le partite che salterà Anguissa
Immagine top news n.7 Che tegola per il Napoli! Arriva il verdetto su Anguissa: lesione di alto grado
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.3 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.4 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "Tedesco ha restituito identità al Perugia, Torres sorpresa negativa"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Malotti: "Abbiamo bisogno di una vittoria per uscire dal momento delicato"
Immagine news Altre Notizie n.3 Amerini: "Ecco cosa sta mancando ora a questa Fiorentina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia, Mancini: "C'è voglia di Mondiale. La squadra è forte e unita, vogliamo dimostrarlo"
Immagine news Serie A n.2 L'Italia batte 2-0 la Moldova grazie a Mancini e Pio Esposito: le migliori foto del match
Immagine news Serie A n.3 Bergomi bacchetta l'Italia: "Molto male, la vittoria ha evitato una figuraccia ulteriore"
Immagine news Serie A n.4 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine news Serie A n.5 Italia, Buongiorno: "Playoff? Prima abbiamo la Norvegia, pensiamo a quella partita"
Immagine news Serie A n.6 Italia, Mancini e il problema ad inizio gara: "Per uscire mi devono togliere una gamba"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Di Serio: "L'addio di Pio Esposito non mi ha fatto sentire più pressione"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Curto: "Io via a gennaio? Penso solo a lavorare per aiutare la squadra"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, 12 reti nell'allenamento congiunto con la Virtus Libertas
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Hasa: "Con mister Calabro subito sintonia, mi ha dato fiducia e serenità"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Dorval: "Un onore essere accostato al Napoli. Non escludo un ritorno in Francia"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Antonelli: "Chi scende in campo deve conoscere i valori della città"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, si ferma Maistrello: l'attaccante è stato operato al ginocchio sinistro
Immagine news Serie C n.2 Potenza, Di Bari si presenta: "Onorato di essere qui, garantisco fame e passione"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Claudia Rizzo: "Il futuro del calcio è anche femminile, le cose stanno cambiando"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato nuovo allenatore del Livorno
Immagine news Serie C n.5 Capuano, frecciata al Trapani: "Non potevo darla vinta a dei vigliacchi mocciosi prestati al calcio"
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, Marchionni: "Impressionato dall'unione del gruppo, ora uno step in più"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Ilse Van Der Zanden: "Con la Roma gara pazzesca, ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese
Immagine news Calcio femminile n.3 Carbonell della Juventus nella Top11 della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Scontro con Bonansea, Medina perde i sensi e viene soccorsa. L'Atletico rassicura: "Sta bene"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Europa Cup, Inter ko con l'Hacken: tutto aperto per il ritorno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?