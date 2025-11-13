Reggiana, 12 reti nell'allenamento congiunto con la Virtus Libertas

Nel pomeriggio di oggi la Reggiana ha sostenuto un allenamento congiunto con la Virtus Libertas, formazione reggiana che milita nel campionato di Prima Categoria. Dopo l’impegno della mattina, la squadra di mister Dionigi è scesa in campo sul terreno del “Villa Granata” training centre lavorando in due fasi di gioco della durata di circa trenta minuti ciascuna.

Ad anticipare l’allenamento, l’accoglienza della Reggiana per gli amici della Virtus Libertas: il vice presidente Giuseppe Fico ha consegnato una maglia granata al dirigente Vincenzo Pellegrino e all’allenatore Piergiorgio Campo.

Come si legge su TuttoReggiana il test ha offerto buone indicazioni sul piano offensivo: a segno Bertagnoli (2), Rover, Girma, Novakovich, Charlys (2), Gondo (2), Mendicino e Basili (2). Sono rimasti precauzionalmente a riposo Marras e Magnani per una gestione dei carichi di lavoro. La squadra granata tornerà al lavoro venerdì pomeriggio per poi chiudere la settimana di sosta del campionato con un'ultima seduta sabato mattina.