Arezzo, Bucchi: "Corti in alcuni reparti, abbiamo provato delle soluzioni diverse"

Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:04Serie C
Daniel Uccellieri

Il tecnico dell'Arezzo Cristian Bucchi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bra, gara valida per la 14esima giornata del girone B di Serie C: "Il Bra è una squadra che ha una grossa identità, molto ben allenata. L'abbiamo affrontata quest'estate ma poi ci sono state delle partite e un rodaggio da parte loro, sono stati sfortunati perché in tante occasioni potevano capitalizzare di più e hanno perso spesso al 95esimo. Credo che dietro alla loro classifica ci sia altro, sicuramente meritavano dei punti in più, è una squadra che gioca a calcio e verrà qua a giocarsela come del resto fanno tutte le squadre, avendo attenzione perché affrontano l'Arezzo ma senza snaturare quelle che sono le loro caratteristiche.

Ci aspettiamo una partita molto complicata e difficile, ci saranno diverse defezioni perché non avremo Chiosa, Ravasio, Dezi, Renzi, Dell'Aquila e non avremo neanche Guccione e Iaccarino.

Ma tutti gli altri ci saranno, stanno bene e sono forti. Tra ieri e oggi abbiamo provato anche delle situazioni diverse proprio perché siamo un po' corti numericamente in alcuni reparti. Ci sono tutte le opzioni aperte, comprese quelle di un eventuale cambio".

