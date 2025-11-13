Ufficiale
Roberto Mancini riparte dal Qatar. L'Al-Sadd annuncia il suo ingaggio
TUTTO mercato WEB
Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell'Al-Sadd. Lo rende noto il club qatariota con un comunicato ufficiale. Per il tecnico italiano, 60 anni, accordo di due anni e mezzo.
Raccoglie una squadra attualmente sesta in classifica dopo 9 giornate, un inizio stagione altamente deludente poiché parliamo dei campioni in carica. Si tratta della quinta esperienza all'estero per Mancini, dopo quelle col Manchester City, col quale ha vinto una FA Cup e una Premier League; col Galatasaray col quale ha vinto la Coppa di Turchia; con lo Zenit e infine con l'Arabia Saudita.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile