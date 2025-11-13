Carrarese, Hasa: "Con mister Calabro subito sintonia, mi ha dato fiducia e serenità"

Luis Hasa, centrocampista della Carrarese in prestito dal Napoli, è stato intervistato da PianetaSerieB.it:

Luis, la prima domanda è inevitabile: come procede il tuo recupero?

"Bene, sto meglio. Credo e spero di poter essere nuovamente a disposizione dopo la sosta".

Le sei partite giocate finora con la Carrarese hanno confermato quanto di buono avevi mostrato con la Primavera e la Next Gen della Juventus. Quanto desideravi metterti in mostra?

"Tantissimo. Venivo da un anno in cui non avevo giocato e avevo grande voglia di dimostrare. Sono contento di come è iniziata, ma non ho intenzione di fermarmi".

Sin dall’inizio si è percepita grande sintonia con mister Calabro, che sta alzando il livello qualitativo della squadra. Che rapporto avete?

"Ottimo. È stato lui a volermi fortemente e fin da subito mi ha trasmesso fiducia e serenità, consapevole che arrivavo da una stagione complicata. Lo ringrazio per questo, perché mi ha messo nelle condizioni ideali per esprimermi al meglio".

L’anno scorso hai vissuto momenti diversi: poca continuità, ma anche esperienze importanti in Serie A con il Napoli. Quanto ti ha fatto crescere quell’ambiente?

"Molto. Non è facile accettare di non giocare, ma allenarsi ogni giorno con campioni che poi hanno vinto lo scudetto è stato un privilegio. Ho imparato a pensare più velocemente, a muovermi e lavorare in modo diverso sul piano fisico. Ho osservato tanto e credo di aver arricchito il mio bagaglio. Ora però il focus è sul presente: siamo un gruppo forte, con ragazzi che mi hanno accolto benissimo. Sono convinto che con il lavoro potremo toglierci soddisfazioni".