Roma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese
Brutta tegola per la Roma Femminile. Secondo quanto raccolto da TMW l'attaccante giallorossa Emilie Haavi ha riportato una lesione al menisco mediale del ginocchio destro nel corso della gara di Champions League contro il Valerenga. Gli esami strumentali hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico. L’attaccante norvegese dovrà quindi fermarsi, con i tempi di recupero che verranno valutati dopo l’operazione.
