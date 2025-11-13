Carbonell della Juventus nella Top11 della Women's Champions League

C’è anche una calciatrice di un club italiano nel ‘Team of the Week’ stilato dalla UEFA in merito alla terza giornata di Women’s Champions League andata in archivio nella serata di ieri. Si tratta della terzina della Juventus Estela Carbonbell. La classe 2004 compone infatti la linea a quattro davanti a Enblom del Valerenga, che a sorpresa ha battuto la Roma in trasferta, con Paredes del Barcellona, Ucheibe del Benfica e Riviere del Manchester United.

In mezzo al campo trova spazio un’altra calciatrice del club norvegese come Brekken, autrice del gol vittoria al Tre Fontane, affiancata da Weir del Real Madrid e Macario del Chelsea. In avanti invece Hegerberg del Lione è affiancata da Buhl del Bayern Monaco e Vicky Lopez del Barcellona.

Questa la formazione tipo schierata con il 4-3-3: Enblom; Riviere, Ucheibe, Paredes, Carbonell; Weir, Brekken, Macario; Vicky Lopez, Hegerberg, Buhl.

Women’s Champions League, 3ª giornata

Martedì 11 novembre

Roma-Valerenga 0-1

Lione-Wolfsburg 3-1

Real Madrid-Paris FC 0-1

St. Polten-Chelsea 0-6

Mercoledì 12 novembre

Barcellona-OH Leuven 3-0

Bayern Monaco-Arsenal 3-2

Atletico Madrid-Juventus 1-2

Benfica-Twente1-1

Manchester United-Paris Saint-Germain 2-1

Classifica:

Barcellona 9

Lione 9

Manchester United 9

Chelsea 7

Real Madrid 7

Wolfsburg 6

Juventus 6

Bayern Monaco 6

OH Leuven 4

Atletico Madrid 3

Arsenal 3

Valerenga 3

Twente 2

Paris FC 2

Benfica 1

Paris Saint-Germain 0

Roma 0

St. Polten 0