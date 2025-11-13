Scontro con Bonansea, Medina perde i sensi e viene soccorsa. L'Atletico rassicura: "Sta bene"

Attimi di paura ieri sera, durante la sfida di Champions League femminile tra Atletico Madrid e Juventus. La aprtita è stata segnata da un momento di grande preoccupazione quando Andrea Medina, terzino di 21 anni della squadra spagnola, è crollata a terra dopo un colpo accidentale alla testa ricevuto dal ginocchio di Barbara Bonansea. La giovane andalusa è rimasta incosciente per diversi istanti, generando panico tra le compagne, le avversarie e gli spettatori del centro sportivo di Alcalá de Henares, a circa quaranta chilometri da Madrid.

Il pronto intervento dello staff medico è stato decisivo: Medina è stata caricata su una barella e trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale per accertamenti più approfonditi. Le immagini della scena hanno scosso il pubblico, che ha mostrato grande rispetto e ha accompagnato l'arrivo dei soccorsi e l'uscita dal campo di Medina con un lungo applauso.

Dopo il match, conclusosi regolarmente, la compagna di squadra Carmen Menayo ha fornito aggiornamenti rassicuranti: "È all’ospedale per gli esami, ma credo stia bene. È questo l’importante". L’Atlético ha poi diffuso un comunicato ufficiale precisando che Medina soffre di un "trauma cranico" ma si trova in buone condizioni e dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti.