Fiorentina, c'è sempre Lucca nel mirino per raccogliere l'eredità di Vlahovic

La Fiorentina non molla Lorenzo Lucca, giovane attaccante in forza al Pisa. Il club nerazzurro ha fatto capire che in estate saranno valutate le offerte ritenute adeguate per il cartellino del centravanti. La Fiorentina questo lo sa ma preferirebbe muoversi già subito con la prospettiva di evitare nuove aste (o tentativi di asta) come quella di ottobre, quando ha visto il prezzo di Lucca lievitare in modo eccessivo. Lo riporta La Nazione.