Fiorentina, De Gea suona la carica: "Passo dopo passo, è iniziato il nostro progetto"

Il portiere della Fiorentina, David De Gea, è intervenuto sui propri social per suonare la carica in questo periodo non semplice. "Passo dopo passo, è iniziato il nostro progetto", ha scritto lo spagnolo su Instagram dopo la vittoria di ieri sera in Conference League.

In una gara che doveva essere di ordinaria amministrazione contro un avversario non di primo livello come il Sigma Olomouc, De Gea è stato tra i migliori in campo della squadra di mister Pioli, con almeno un paio di ottime parate.

La vittoria mancava da un mese

La Fiorentina inizia per il quarto anno di fila il proprio cammino in Conference League e lo fa ottenendo una vittoria per 2-0 contro il Sigma Olomouc. Dopo un mese Pioli e i suoi tornano a festeggiare e lo fanno per la prima volta al Franchi, confermando come la minore delle tre competizioni europee, si dimostra un perfetto balsamico per alleviare i dolori del campionato e invertire il trend negativo. Certo, dopo tre pareggi e due sconfitte, le nubi si sono tutt’altro che diradate sul Viola Park, ma almeno Ranieri e compagni avranno davanti a sé meno ansie e musi lunghi in questi due giorni che li separano dalla sfida della sesta giornata contro la Roma.