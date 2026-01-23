Live TMW Fiorentina, Fabbian: "Qui per il progetto e per la storia del club. Voglio riportare in alto i viola"

In casa Fiorentina è il giorno della presentazione di Giovanni Fabbian. Il centrocampista è arrivato dal Bologna negli scorsi giorni in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a 16 milioni in caso di salvezza. Alle ore 11:30 parlerà alla stampa dal 'Wind 3 Media Center' del Viola Parl. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.

Ore 13:33 - inizio conferenza stampa

Cosa l'ha spinta a lasciare il Bologna?

"Mi ha convinto il progetto di un grande club con una grande storia. Voglio mettermi a disposizione fin da subito per riportare la Fiorentina dove merita. Darò il mio meglio".

Aveva già intenzione di venire alla Fiorentina prima di domenica?

"Sapevo che le società si stavano parlando ma non sapevo che sarei venuto. Io però sono un professionista e do il massimo per la maglia che indosso".

Quanto i tifosi vi devono aiutare per la salvezza?

"Loro danno sempre una spinta in più. Ci auguriamo di ricevere tanto sostegno e di restituirglielo".

Che tipo di caratteristiche ha rispetto al resto del centrocampo viola?

"Ho fatto la mezz'ala e il trequartista, mi piace molto inserirmi in area e sono pronto per giocare ovunque. Sono ancora giovane, ho margini di miglioramento".

Cosa le ha detto Italiano sulla sua nuova avventura a Firenze?

"Mi ha augurato il meglio: penso sia un grande allenatore, con lui ho passato anni bellissimi e non posso che ringraziarlo".

C'è un giocatore nella storia della Fiorentina che le è piaciuto?

"Mi ricordo che da piccolo ero impressionato da Jovetic".

Ha scelto la Fiorentina anche in ottica Nazionale?

"Tutti devono ambire alla Nazionale ma adesso la mia testa è qui e voglio raggiungere i traguardi con la Fiorentina".

Si aspetta più continuità?

"E' importante ma nessuno la garantisce. Cercherò di meritarla".

Ha già parlato con Vanoli?

"Mi ha chiesto semplicemente di dare il massimo ed è quello che cercherò di fare in ogni momento".

Che ambiente ha trovato?

"Ho trovato un gruppo motivato a lavorare che vuole riportare la Fiorentina dove merita, che si da da fare con i fatti. Sicuramente fa strano vedere la Fiorentina in questa classifica, ma c'è tutto il tempo per addirizzare la stagione".

Ore 13:56 - fine conferenza stampa