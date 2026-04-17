TMW Birindelli: "In momenti di caos, diamo più risalto a club come la Pianese. Qui c'è un progetto vero"

Rush finale di campionato per la Serie C, con gli ultimi 180' ancora da giocare. Domani, ultima gara interna della regular season per la Pianese, che riceverà la visita della Juventus Next Gen, e se la vedrà poi con la Ternana all'ultima di campionato. Poi i playoff.

Saranno quindi due partite anche preparatorie per gli spareggi promozione, e di tutto ciò, nella conferenza stampa odierna cui anche TuttoMercatoWeb.com ha partecipato, ha parlato il tecnico degli amiatini Alessandro Birindelli: "Affrontiamo queste due ultime gare di campionato con grande convinzione, siamo concentrati sul quotidiano e i prossimi impegni. Domani giocheremo in casa e ci teniamo a fare bene non solo per questo ma anche per avere la miglior classifica finale, che ci dia vantaggi in ottica futura. Attenzione però, la Juve NG è tosta è tra le squadre che esprime il miglior calcio, ma è costruita per questo, per fare crescere i ragazzi, e rispetto all'andata ha cambiato qualche elemento e ha più conoscenza del torneo. È una squadra spavalda, ma non dovremmo preoccuparci, anzi, dovremmo mantenere le nostre caratteristiche, umiltà e compattezza, e migliorare negli ultimi 20 metri. Il particolare, la cura di esso, fa la differenza. Vogliamo dare un segnale forte anche a noi stessi, di chiudere al meglio lo meritiamo tutti: noi come squadra, la società, la città".

Inevitabile parlare poi della Ternana, che sarà anche un po' arbitro della classifica delle zebrette: "Al match dell'ultima giornata ci penseremo, ma di sicuro certe notizie danno enorme dispiacere e non è mai facile parlarne: il discorso non è solo sportivo, ma anche sociale. Dispiace per tutti i lavoratoti, per la città, hanno tutti la nostra la solidarietà. Di altro poi non posso parlare, non sono questioni di mia competenza, ma spero che il club abbia un buon esito finale. C'è però una cosa che mi sento di aggiungere: non diamo sempre risalto alle cose negative, diamo poi spazio a club come il nostro, siamo per il secondo anno ai playoff dimostrando che si può fare calcio con sostenibilità, lungimiranza e programmazione. So che oggi si vuole tutto e subito, ma, almeno per come la vedo io, un progetto calcistico - per svilupparsi - ha bisogno di almeno cinque anni. La proprietà è eccellente in tutto, e vuole crescere a 360° non lasciando nulla al caso qualora ci sia da dare uno step in più, ma il risultato sportivo non deve incidere sulla sostenibilità".

La nota conclusiva va quindi a questo suo primo anno a Piancastagnaio: "Qui abbiamo davvero tutto per lavorare bene nella massima serenità. Ho ricevuto tanta fiducia e ne sono onorato, abbiamo capito tutto insieme che strada prendere e siamo cresciuti tutti insieme".