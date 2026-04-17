TMW
Juventus, Locatelli ha firmato il rinnovo fino al 2030. Attesa per l'annuncio
TUTTO mercato WEB
Manuel Locatelli ha firmato in questi minuti il rinnovo di contratto con la Juventus, legandosi così al club bianconero con un nuovo accordo che avrà scadenza giugno 2030. L'ufficialità è attesa a stretto giro di posta, con le parti che già da giorni aveva gli accordi del caso su durata e stipendio.
Dopo Kenan Yildiz, Weston McKennie e il tecnico Luciano Spalletti arriva quindi un altro importante rinnovo con vista futura per i bianconeri che in attesa di capire quale sarà il piazzamento finale di questa stagione hanno già iniziato a porre le basi del domani.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Birindelli: "In momenti di caos, diamo più risalto a club come la Pianese. Qui c'è un progetto vero"
Pronostici
Calcio femminile