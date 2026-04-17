TMW Juventus, Locatelli ha firmato il rinnovo fino al 2030. Attesa per l'annuncio

Manuel Locatelli ha firmato in questi minuti il rinnovo di contratto con la Juventus, legandosi così al club bianconero con un nuovo accordo che avrà scadenza giugno 2030. L'ufficialità è attesa a stretto giro di posta, con le parti che già da giorni aveva gli accordi del caso su durata e stipendio.

Dopo Kenan Yildiz, Weston McKennie e il tecnico Luciano Spalletti arriva quindi un altro importante rinnovo con vista futura per i bianconeri che in attesa di capire quale sarà il piazzamento finale di questa stagione hanno già iniziato a porre le basi del domani.