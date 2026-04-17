TMW Radio Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”

Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di Tmw Radio nel corso del programma Maracana.

Gasperini oggi è intervenuto in conferenza stampa, riaccendendo il dibattito sul rapporto con Ranieri. Tu che idea ti sei fatto?

"Io Ranieri l'ho provato sulla mia pelle, prima fa sorrisini e poi arriva con delle uscite cattive. Vedo che ancora succedono le stesse cose e quando svuota il sacco diventa sempre cattivo. Gasperini ha mille difetti, ma se è stato otto anni a Genova e nove anni all'Atalanta qualcosa vuol dire. A volte sarà stato eccessivo nel parlare di mercato, ma è evidente come ci sia una questione quasi di contrasti personali tra lui e Ranieri".

Leao cosa dovrebbe fare a fine stagione?

"Finire bene il campionato e poi pensare ad andartene, ha avuto tante occasioni in questi anni a Milano. Ha dimostrato di avere le doti del campione, ma non la testa del campione. Credo che anche il Milan sia stufo di aspettarlo e penso che la soluzione più giusta sia quella di voltare pagina".

Sarri viene accostato anche al Napoli fra le tante. Tu dove lo vedresti meglio?

"A Napoli è ancora molto amato e molti tifosi vedrebbero un suo ritorno di buon occhio. Io credo però che potrebbe finire alla Fiorentina. Lui adora avere una squadra con cui lavorare tutta la settimana e l'anno prossimo la Viola non farà le coppe".

L'Inter dovrebbe privarsi di Bastoni a fine stagione?

"È ancora un gran bel giocatore. Certamente non è facile uscire da queste situazioni in Italia e molto probabilmente anche il prossimo anno alcune partite saranno difficili da affrontare, ma ora dovrà essere lui a buttarsi tutto alle spalle. Io comunque se fossi l'Inter lo terrei".