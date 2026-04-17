Vicenza, brindisi alla rinascita: “Bellissimi 1902”, una bottiglia per raccontare la promozione

In occasione del ritorno in Serie B, nasce “Bellissimi 1902”, la bottiglia celebrativa ufficiale del Vicenza prodotta da Diesel Farm e dedicata a un traguardo che va oltre il risultato sportivo: un successo che diventa memoria collettiva e patrimonio emotivo per un intero territorio. Una promozione conquistata con sei giornate di anticipo, capace di accendere l’entusiasmo della città e scrivere una nuova e indelebile pagina della storia biancorossa.

Il percorso che ha condotto a questo risultato si è sviluppato a partire da un passaggio cruciale della storia recente del club: l’ingresso del Gruppo OTB – il gruppo internazionale cui fanno capo Diesel, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Marni, Paula Cademartori, Staff International e Brave Kid – guidato da Renzo Rosso. Un progetto di rilancio costruito con continuità, visione e attenzione alle radici, fino al traguardo di oggi.

“Il legame con il territorio vicentino, per me, è qualcosa che va oltre le parole: è radice, identità, appartenenza. È qui che continuo a investire energie, impegno e passione ogni giorno. Vedere oggi questi risultati – anche sul fronte sportivo – mi riempie di una gioia profonda: è la prova concreta di un percorso costruito insieme, con dedizione e con le persone giuste, che sta portando valore non solo alla squadra, ma all’intera comunità”, afferma Renzo Rosso, Patron di L.R. Vicenza e di Diesel Farm, “la nostra bottiglia in edizione limitata, creata per celebrare questo momento storico, incarna esattamente questo spirito: un gesto semplice ma autentico per condividere un traguardo straordinario. Ed è anche uno sguardo al futuro, da affrontare con la stessa determinazione, con lo stesso cuore e con la volontà ferma di continuare a far crescere il territorio vicentino”.

“Bellissimi 1902” non è soltanto un vino, ma il racconto di una stagione che ha unito una comunità intera. Prende vita tra i filari delle colline vicentine, dove tradizione vitivinicola e identità locale si intrecciano. Come la vite che nei mesi invernali lavora silenziosamente in profondità preparando la nuova stagione, così il Vicenza ha costruito la propria promozione con determinazione e costanza, partita dopo partita, fino a trasformare un sogno in realtà.

Il blend – Merlot, Cabernet e Pinot Nero – diventa così espressione simbolica di questa cavalcata: il Merlot, morbido e avvolgente, richiama il calore del tifo e i cori che risuonano allo stadio Menti; il Cabernet, strutturato e deciso, racconta la solidità e la compattezza della squadra; il Pinot Nero, elegante e armonico, restituisce la qualità tecnica e quei momenti di pura bellezza che accendono la partita. Ne nasce un vino che racchiude emozione, sacrificio e rinascita, capace di riempire piazze e cuori e di unire generazioni di tifosi sotto gli stessi colori.

A rendere unica questa edizione limitata è l’etichetta firmata da Osvaldo Casanova, che reinterpreta in chiave contemporanea l’immagine simbolo della promozione. Un omaggio sia all’anno di fondazione del club, il 1902, sia alla sua identità visiva: un elemento iconico, pensato per diventare un ricordo prezioso per tifosi e appassionati.