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Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”

Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 14:04Calcio femminile
Luca Bargellini

Assieme al commissario tecnico della Nazionale italiana Femminile, Andrea Soncin, nelle conferenza stampa precedente al match di domani contro la Danimarca, ha preso la parola anche Cecilia Salvai, difensore classe 1993 della Juventus:

"Sappiamo di giocarci tanto e dovremo essere brave a vivere la pressione in modo positivo. Sarà importante focalizzarci solo su ciò che facciamo in campo, pensando esclusivamente alle avversarie senza farci condizionare dai fattori che non possiamo governare. Saranno i piccoli dettagli a fare la differenza.

Vedo la nostra crescita e la percepisco raduno dopo raduno. Il mister e lo staff ci hanno dato tanta fiducia e continuano a darcela. Si è creata una sinergia bella, di rapporti reciproci, e questo aiuta in campo e non solo. Siamo proprio un bel mix: le giovani ci aiutano a mantenerci giovani, noi veterane cerchiamo di trasmettere tutta la nostra esperienza”.

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