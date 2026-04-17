Italia Femminile, Soncin: "Pronti a ribaltare di nuovo le gerarchie del girone"

Domani al Parken Stadium di Copenaghen la Nazionale Italiana Femminile di Andrea Soncin affronterà il match di qualificazione al Mondiale 2027 contro la Danimarca. Ecco le parole del commissario tecnico nella conferenza stampa della vigilia:

“La pressione c’è così come un profondo senso di responsabilità, che dobbiamo avere sempre quando indossiamo questa maglia. In un girone così corto le gerarchie cambiano di partita in partita. Siamo qui per cambiarle ancora di più: abbiamo l’opportunità di rimettere tutto in gioco fino all’ultimo secondo dell’ultima sfida.

Il braccialetto rosso che ho regalato a calciatrici e staff? Volevo mandare è un messaggio di forza, coraggio e intensità, quell’intensità anche mentale che ci sta accompagnando in questo raduno. E anche di protezione: ognuna di loro deve sempre sentire il supporto delle compagne.

Ora mi trovo a gestire l’euforia di un grande risultato, ma la maturità raggiunta da queste ragazze fa sì che il compito sia semplice. Sono loro che hanno fatto diventare facile l’incontro con la Serbia. Mi stanno trasmettendo tanta energia, c’è grande convinzione. Vincere aiuta a vincere e sicuramente domani ci porteremo dietro l’energia dell’ultima gara".