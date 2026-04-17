Arezzo, Bucchi: "Vogliamo vincere il campionato sul campo, il resto non ci interessa"

Cristian Bucchi, tecnico del Pineto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Pineto, penultimo impegno di questa stagione:

"Il Pineto da ormai due stagioni si è confermata in questo girone, facendo cose eccezionali. Avremo di fronte una squadra forte, che si sta preparando per i playoff e avrà sicuramente delle motivazioni. Ovvio che le nostre dovranno essere superiori, anche perché conosciamo il percorso e il momento. Dobbiamo fare la nostra partita, così come col Livorno. Le motivazioni oggi sono l'arma in più delle squadre che vogliono raggiungere l'obiettivo.

Abbiamo recuperato tutti, qualcuno è un po' più acciaccato però sono tutti disponibili. La squadra ha lavorato bene, sappiamo il peso e il valore di questa gara ma siamo sereni e tranquilli. Bisogna andare a fare questa partita per vincerla, questo ci dà anche serenità. Siamo riusciti a isolarci completamente dal caso Ternana, dalla prima giornata di campionato abbiamo pensato solo al campo perché è sul campo che vogliamo vincere il campionato. Il resto appartiene a una sfera che non ci riguarda, siamo mentalizzati su questo".