Domani Udinese-Parma, i convocati di Cuesta: fuori solo i due infortunati
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Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani pomeriggio contro l'Udinese al BluEnergy Stadium. Assenti i due infortunati Frigan e Cremaschi. Questo l'elenco completo:
Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki
Difensori: Britschgi, Carboni, Circati, Delprato, Ndiaye, Troilo, Valenti, Valeri
Centrocampisti: Bernabé, Estevez, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordonez, Sorensen
Attaccanti: Almqvist, Elphege, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino, Strefezza
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