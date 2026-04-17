Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Di Chiara: ”Mancata comunicazione tra Ranieri e Gasperini. Sbagliato parlare all’esterno”

Di Chiara: ”Mancata comunicazione tra Ranieri e Gasperini. Sbagliato parlare all’esterno”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00Serie A
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
Maracanã
00:00
/
00:00

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Alberto Di Chiara. Queste le sue parole:

Cosa sta succedendo a Roma con Gasperini?
“Le considerazioni possono essere tante in una vicenda dove non si conoscono i rapporti all’interno della società. È chiaro che Gasperini non possa trovare l’Atalanta ovunque, se vai alla Roma trovi un ambiente diverso. E tra l’altro a Roma non c’è andato gratis, l’allenatore bravo è quello che si adatta a ogni ambiente. È più che logico che l’ambiente di Roma abbia pressioni completamente diverse rispetto a una città di provincia come Bergamo. Le società spesso sono in mano a dei fondi, se vai al Milan diventi matto. Purtroppo sono realtà diverse, io ammiro Gasperini però è un dato di fatto che devi cambiare il tuo approccio nel momento in cui ti stacchi dall’Atalanta. Tra Ranieri e Gasperini penso sia un discorso personale e non ci sia stata la giusta comunicazione. Forse era meglio dirsi qualcosa dentro un ufficio piuttosto che tramite queste dichiarazioni”.

Come vanno giudicate le dichiarazioni di Gasperini su Wesley e sullo staff medico?
“Non è che lo staff medico della Roma sia un corpo estraneo. Quando si prendono decisioni su un giocatore si devono riunire con l’allenatore, non è che lo staff medico lo impedisce. Ognuno ha le sue responsabilità, ma in una società coesa dovrebbe esserci un gruppo omogeneo e alla fine la decisione spetta all’allenatore e al giocatore. Devono decidere se ne valga la pena rischiare o meno”.

Come finisce la storia Bastoni-Inter?
“Credo che la strada sia quella della cessione. In questo momento è stato preso come capro espiatorio, penso che abbia la possibilità di fare esperienze altrove e credo sia meglio per la sua carriera fare esperienze fuori. Ci sarà un summit tra la società e Bastoni e si deciderà cosa fare”.

Articoli correlati
Di Chiara: "Kean risolutore. Fagioli? Ha sbagliato e ha ricominciato, può meritare... Di Chiara: "Kean risolutore. Fagioli? Ha sbagliato e ha ricominciato, può meritare l'azzurro"
Alberto Di Chiara: "Fiorentina, una vittoria a Verona potrebbe essere la svolta" Alberto Di Chiara: "Fiorentina, una vittoria a Verona potrebbe essere la svolta"
Di Chiara su Parisi: "Cresciuto moltissimo, ma lasciamo stare i paragoni con Robben"... Di Chiara su Parisi: "Cresciuto moltissimo, ma lasciamo stare i paragoni con Robben"
Altre notizie Serie A
Capello: "Serie A inferiore alla Premier, è normale. Ma l'Inter ha perso due volte... Capello: "Serie A inferiore alla Premier, è normale. Ma l'Inter ha perso due volte col Bodo..."
Gasperini: "Io ho sempre creduto alla Champions. Si può alzare l'asticella? Chiedete... Gasperini: "Io ho sempre creduto alla Champions. Si può alzare l'asticella? Chiedete al club"
Atelli (commissione di vigilanza conti club): "Se il calcio vuole aiuti dallo Stato... Atelli (commissione di vigilanza conti club): "Se il calcio vuole aiuti dallo Stato deve fare i conti"
Udinese, Runjaic: "Obiettivo 50 punti, sarebbe uno step in avanti rispetto all'anno... Udinese, Runjaic: "Obiettivo 50 punti, sarebbe uno step in avanti rispetto all'anno scorso"
Udinese, si ferma anche Bertola: il report sull'infortunio muscolare del difensore... Udinese, si ferma anche Bertola: il report sull'infortunio muscolare del difensore
De Rossi sarà ospite da Adani e Cassano: "Non volto le spalle agli amici solo perché... De Rossi sarà ospite da Adani e Cassano: "Non volto le spalle agli amici solo perché conviene"
Pengwin: "Da Kean allusioni alla mia presunta non italianità. Fiorentina doveva stigmatizzare"... Pengwin: "Da Kean allusioni alla mia presunta non italianità. Fiorentina doveva stigmatizzare"
Gravina: "Ho commesso errori, ma il calcio italiano è cresciuto. Conte? Persona straordinaria"... Gravina: "Ho commesso errori, ma il calcio italiano è cresciuto. Conte? Persona straordinaria"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 33ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Gasperini: "Intervista di Ranieri veramente inaspettata. Mi è arrivato addosso di tutto"
Immagine top news n.2 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.3 Inchiesta Risiko, comunicato della Fiorentina: "Accuse diffamatorie e prive di fondamento"
Immagine top news n.4 Nico Paz: "Mai niente di concreto con l'Inter. Real? Sono concentrato al 100% sul Como"
Immagine top news n.5 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.6 Europa e Conference League, date e orari delle semifinali senza più italiane
Immagine top news n.7 Bernardo Silva ha detto addio al Manchester City. La Juventus ci pensa ma la concorrenza è clamorosa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
Immagine news podcast n.4 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Di Chiara: ”Mancata comunicazione tra Ranieri e Gasperini. Sbagliato parlare all’esterno”
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: ”Credo rimarrà Gasperini, ma non possono sempre pagare i dirigenti”
Immagine news Serie A n.3 Impallomeni: ”Wesley situazione grave. Gasp non può schierare un giocatore recuperato”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gasperini: "Io ho sempre creduto alla Champions. Si può alzare l'asticella? Chiedete al club"
Immagine news Serie A n.2 Atelli (commissione di vigilanza conti club): "Se il calcio vuole aiuti dallo Stato deve fare i conti"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic: "Obiettivo 50 punti, sarebbe uno step in avanti rispetto all'anno scorso"
Immagine news Serie A n.4 Udinese, si ferma anche Bertola: il report sull'infortunio muscolare del difensore
Immagine news Serie A n.5 De Rossi sarà ospite da Adani e Cassano: "Non volto le spalle agli amici solo perché conviene"
Immagine news Serie A n.6 Pengwin: "Da Kean allusioni alla mia presunta non italianità. Fiorentina doveva stigmatizzare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: “Momento difficile ma ci unisce. Col Catanzaro partita che vale più di 3 punti”
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Calabro: "Contro il Pescara con equilibrio. Salvezza ancora da conquistare"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: “Frosinone da Serie A. Dobbiamo essere leggeri e feroci”
Immagine news Serie B n.4 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Bari, Longo: "Contro il Venezia dovremo essere perfetti. Out Esteves e Verreth"
Immagine news Serie B n.6 Stroppa accende Bari-Venezia: "In campo come se fosse l'ultima gara"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Birindelli: "In momenti di caos, diamo più risalto a club come la Pianese. Qui c'è un progetto vero"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, brindisi alla rinascita: “Bellissimi 1902”, una bottiglia per raccontare la promozione
Immagine news Serie C n.3 Crotone, Vrenna: "Non abbiamo rispettato le scadenze federali. Ci sarà penalizzazione"
Immagine news Serie C n.4 Team Altamura, esercitata l'opzione di rinnovo per Alastra. Nuovo accordo fino al 2027
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, cessione in bilico: fumata nera bis, Iervolino frena
Immagine news Serie C n.6 Ternana, tre club chiedono l'esclusione? Sambenedettese, Bra e Arezzo in pressing
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: "Pronti a ribaltare di nuovo le gerarchie del girone"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.5 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?