TMW Il sosia di Lautaro: "Un tifoso del Milan si è rifiutato di darmi un lavoro. Quella foto con Thuram..."

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il sosia di Lautaro Martinez Fabrizio Abate ha raccontato anche un doppio siparietto su Marcus Thuram e su un tifoso rossonero. Queste le sue dichiarazioni in merito:

C’è un episodio che ti ha colpito più degli altri?

"A San Siro un ragazzo in sedia a rotelle piangeva perché non avrebbe mai incontrato Lautaro. Mi sono messo d’accordo col padre: 'Lautaro è impegnato, ma se vuoi puoi fare una foto con me'. Far ridere quel bimbo è stata la cosa più emozionante. Fare il sosia è anche questo: strappare un sorriso a chi ne ha bisogno. Per questo sono sempre presente alle partite del cuore".

Non è sempre stato facile però…

"Mi è capitato di fare un colloquio a Milano e sentirmi dire dal proprietario, tifoso milanista: 'Già ho l’ansia quando la mia squadra becca l’Inter di Lautaro. Vedere la tua faccia anche nella mia azienda ogni giorno... No, ti odierei'".

Hai mai incontrato Lautaro di persona?

"Ad oggi non l’ho mai incontrato di persona. Non so se questa situazione gli faccia simpatia o gli dia fastidio. L’ho visto solo a San Siro da tifoso. Mi piacerebbe tanto conoscerlo davvero: due parole, una foto insieme, un autografo sulla maglia che tengo sempre con me. Tutti mi chiedono: 'Ma l’hai mai beccato Lautaro?'. E io devo sempre dire di no, purtroppo. Per me sarebbe un sogno".

Però hai incontrato Marcus Thuram.

"Un giorno sono andato alla Pinetina, volevo provare a incontrare Lautaro e ho scambiato due parole con diversi giocatori. È uscito anche Marcus Thuram: si è fermato, credo anche perché gli ricordavo il suo capitano. Con ironia mi ha chiesto una foto per mandarla nel gruppo con Lautaro e gli altri. Si è messo a ridere perché in quel momento assomigliavo davvero al suo capitano. Abbiamo scherzato, fatto la foto e lui l’ha pubblicata sui suoi social".

Rileggi qui l'intervista integrale di TMW al sosia di Lautaro Martinez