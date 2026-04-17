TMW Radio De Paola: “Roma, Ranieri ha delle lacune nei rapporti. Inter, punterei ancora su Bastoni”

Paolo De Paola è stato ospite di Tmw Radio nel pomeriggio di oggi.

Gasperini Oggi è intervenuto in conferenza stampa, riaccendendo il dibattito sul rapporto con Ranieri. Tu che idea ti sei fatto?

"Di certo non si aspettava l'attacco che è arrivato. Gasperini avrà esagerato a porre delle critiche sul mercato e sulla società, ma allora perché Ranieri non gli ha detto niente prima? Dalle dichiarazioni del tecnico traspare questo. Io non ce l'ho con Ranieri, però ricordo sempre che è uno degli allenatori con più esoneri in ambito internazionale. Ha delle lacune che sono sempre state mascherate dal circuito che ha attorno e dalla stampa. La sua lacuna a quanto pare sta sui rapporti. Gasperini è un tecnico serio, tende a dire le cose come stanno e non posso disconoscere le qualità da maestro che ha. Comunque aggiungo che nella Roma c'è un report sugli atteggiamenti dell'allenatore, che è una cosa gravissima. Ora non so chi lo abbia ordinato questo report, ma di certo è insultante".

Leao cosa dovrebbe fare a fine stagione?

"Si dovrebbe trovare un'altra squadra perché ormai penso che siamo ai titoli di coda".

Allegri viene accostato alla Nazionale. Ti piacerebbe?

"Allegri gode di una fiducia incredibile, tanto che viene accostato persino alla Nazionale italiana. Penso che Conte sia più idoneo per rilanciare il destino quantomeno dell'Italia".

Sarri viene accostato anche al Napoli fra le tante. Tu dove lo vedresti meglio?

"Perché no. Stimo molto Sarri, anche per ciò che sta facendo alla Lazio. Si sta arrangiando con ciò che ha e lavorare con Lotito è molto complicato. In più non è uno che vuole accumulare fortune economicamente parlando; vorrebbe solo divertirsi in questa parte di carriera".

L'Inter dovrebbe privarsi di Bastoni a fine stagione?

"No, non me ne priverei perché lo ritengo ancora un giocatore valido. Se supera questo problema psicologico può tornare centrale. Ha fatto una cavolata ma ora deve metabolizzarla e da uomo deve reagire".