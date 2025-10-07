Fiorentina, i numeri sono impietosi ma Commisso non indietreggia: avanti con Pioli e Pradè

La Fiorentina attraversa il momento più difficile della gestione Commisso, ma da New York arriva un messaggio chiaro: piena fiducia in Stefano Pioli e nel direttore sportivo Daniele Pradè. Nonostante la crisi, scrive questa mattina il Corriere Fiorentino, con la squadra ferma a tre punti in sei giornate e ancora senza vittorie, la proprietà conferma il proprio sostegno a chi è alla guida del progetto. I numeri però sono impietosi: tre sconfitte casalinghe, un quartultimo posto e l’Europa già lontana, nonostante gli oltre 90 milioni spesi sul mercato e la volontà dichiarata di alzare il livello.

La delusione è forte, ma i tifosi sembrano aver colto il momento di difficoltà. Infatti al termine del match contro la Roma, invece di fischi, dalla curva è arrivato un silenzioso incoraggiamento. Tuttavia, non mancano critiche dirette a Pradè, con parte del tifo che ne chiede l’allontanamento. Richiesta, per ora, respinta dalla società.

Nel frattempo domenica c’è stato un primo confronto interno. Pioli, visibilmente amareggiato, ha sottolineato come la squadra abbia mostrato segnali positivi ma anche gravi leggerezze, sintomo di una mancata piena consapevolezza. Alla ripresa degli allenamenti, il tecnico insisterà sull’importanza dei dettagli e dell’atteggiamento. Con un calendario difficile alle porte, la reazione dovrà partire subito.