Kean rinnova con la Fiorentina. Il presidente Commisso: "Importanti sforzi economici"

"ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Moise Kean al Club viola, fino al 30 giugno 2029". Arriva l'annuncio ufficiale del club viola, dopo l'accordo tra le parti trovato negli ultimi giorni. La Fiorentina e Moise Kean dunque proseguiranno insieme il percorso iniziato nella stagione 2024/2025, nella quale il calciatore ha realizzato 25 reti in 44 presenze tra Campionato, Coppa Italia e Conference League.

"Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze - ha commentato il presidente Rocco Commisso - e da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola prolungando in questi giorni a Moise il contratto che già lo legava al nostro Club. Sono molto contento di questa scelta, fatta per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso".

Clausola più alta rispetto alla precedente

Nella rinegoziazione del contratto, oltre ad un ritocco dell'ingaggio per il calciatore che con i bonus arriverà quasi ai 5 milioni di euro a stagione, secondo quanto raccolto da TMW c'è anche l'aspetto legato alla clausola risolutiva, da ora più alta rispetto alla cifra precedente. Si tratta di un aumento del 15%, quindi intorno a 60 milioni di euro. Clausola che sarà valida sia per l'Italia che per l'estero.