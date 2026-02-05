Fiorentina, il dg Ferrari presenta Paratici: "Con lui possiamo aprire una nuova pagina"

Giornata importante in casa Fiorentina, con la presentazione al Viola Park del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. L'ex uomo mercato di Juventus e Tottenham è stato introdotto dal direttore generale del club toscano, Alessandro Ferrari:

"Abbiamo il piacere di presentare la persona che abbiamo cercato e voluto per la parte sportiva della Fiorentina. E' difficile presentarlo, ha fatto tante esperienze e tanti risultati... Quello che ci ha fatto piacere è che dopo averlo conosciuto ci ha mostrato l'entusiasmo, la voglia e la determinazione di venire alla Fiorentina. E' l'ennesimo segnale da parte della famiglia Commisso e della Fiorentina di voler portare all'interno persone che possano valorizzare questo club, che possano dare una mano dal punto di vista sportivo e dei risultati. Con Fabio pensiamo di poter aprire una nuova pagina e di aver fatto la scelta giusta".