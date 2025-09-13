Fiorentina, il messaggio di Ferrari a Bove: "Lasciato un segno indelebile nella famiglia viola"

Il nome di Edoardo Bove rimarrà per sempre legato alla Fiorentina. Da quel 1 dicembre 2024, quando il classe 2002 si è accasciato sul terreno di gioco del Franchi durante la gara contro l'Inter, si è rafforzato ancor di più il legame tra la città ed il ragazzo, il quale è rimasto fino alla fine della stagione a fianco della squadra dentro allo staff tecnico di Raffaele Palladino e nei giorni scorsi è tornato al Viola Park a far visita ai propri ex compagni.

Una visita avvolta con grande entusiasmo non solo dai giocatori, ma anche dai dirigenti della Fiorentina. Questo il pensiero che il direttore generale Alessandro Ferrari ha rivolto al ragazzo su LinkedIn: "È stato emozionante rivedere Edoardo Bove, un giovane straordinario che ha lasciato un segno indelebile nella famiglia viola. I sorrisi e i volti dei compagni di squadra raccontano di un gruppo speciale. È un orgoglio, ogni giorno di più, lavorare in un ambiente che mette la passione al centro di tutto. Edo resterai per sempre uno di noi".

Questa, invece, la lettera che nella giornata di ieri, venerdì 12 settembre, Bove ha scritto per Firenze: "Cara ACF Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai. Ci abbiamo provato in tutti i modi… Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui! Cari Fiorentini, in così poco tempo, siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato. Il nostro spirito guerriero mai sarà domato! Cara Firenze, sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di Rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato! Firenze, sei stata due volte Rinascita. Edoardo".