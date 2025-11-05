Zola avvisa l'Inter: "Occhio a Satpayev. Il Kairat non ha fenomeni, ma sa difendersi"

L'ex attaccante Gianfranco Zola ha parlato ai microfoni di Prime Video nel corso del prepartita di Inter-Kairat in Champions League: "Sorrido a sentire 'Prova di maturità', visto che l'Inter ha fatto due finali di Champions".

Poi aggiunge: "A questi livelli anche se hai tanta qualità devi avere la concentrazione al massimo. Non è una squadra di fenomeni, con tutto il rispetto, ma sempre una squadra di Champions League. Difensivamente è ben organizzata, il problema è che quando giochi ad un campionato dove vai al triplo succedono partite come quella contro il Real Madrid". Nell'analizzare la formazione avversaria, fa un nome: "Attenzione a Satpayev. Un giocatore con buone qualità, soprattutto il tiro, dove ha grandissima forza".

Sulle scelte di Chivu ed il turnover per cui ha optato Chivu: "Il vantaggio è di avere maggiore freschezza. Il problema invece è che può creare problemi di identità o di continuità. Quando cambi tanti qualche giocatore può necessitare di più partite e minuti per avere continuità".