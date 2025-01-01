Fiorentina-Roma è la gara di Edoardo Bove. L'agente: "Legatissimo a entrambe per motivi diversi"

Fiorentina-Roma è sicuramente la partita di Edoardo Bove e per questo ai microfoni di Radio FirenzeViola ha parlato l’agente Diego Tavano. Queste le sue parole: “Immagino che sicuramente guarderà la partita, sono le due squadre che hanno dato di più ad Edoardo nella sua carriera. E' legatissimo a entrambe le piazze per motivi diversi”.

Sulla partita: "Mi aspetto una gara aperta tra due squadre alla ricerca dell'identità. Gli organici si stanno ancora conoscendo e che hanno bisogno di un rodaggio più lungo rispetto ad altri club di Serie A. Sicuramente il Franchi darà una mano, è una gara da tripla".

Su Richardson: "Amir è stato protagonista della nazionale marocchina, così come è stato protagonista del mercato della scorsa stagione con Mourinho su tutti che lo voleva al Fenerbahce e il Liverpool che anche era interessato. Il ragazzo ha poi scelto di mantenere la parola data alla Fiorentina. Stiamo parlando di un classe 2002 che ha avuto un anno travagliato per la situazione del padre, senza contare che era in un paese nuovo di cui non conosceva la lingua. Sul finire della scorsa annata ha fatto anche bene ed eravamo convinti che potesse avere continuità, tanto è che la Fiorentina fino al 30 di agosto lo ha ritenuto incedibile. L'ultimo giorno poi si è provato ad imbastire qualcosa ma non c'era tempo. Il ragazzo resta convinto che impegnandosi potrà trovare spazio. A Firenze si trova bene".