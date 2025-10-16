Fiorentina, il valore della rosa è cresciuto di 126 milioni: è la prima tra le italiane

Nonostante la classifica pianga, in questo avvio di campionato, la Fiorentina continua ad aumentare il valore della propria rosa. A dirlo è lo stadio condotto dal Cies Football Observatory, il quale recentemente ha pubblicato un documento in cui è stata stilata una classifica dei vari club europei rispetto a quanto è variato - sia in positivo che in negativo - il prezzo stimato dei propri calciatori, considerando nel calcolo usato per formulare la graduatoria anche il saldo finanziario ricavato dalle operazioni completate negli ultimi dodici mesi.

La prima della lista è il Chelsea di Enzo Maresca, il quale ha un saldo positivo di oltre 350 milioni, mentre la Fiorentina si trova al primo posto tra le italiane e al quattordicesima nella classifica generale. Secondo quanto riportato dal Cies la crescita è stata di circa 126 milioni di euro netti (180 lordi).

Questa è dovuta principalmente alla crescita di diversi elementi sotto la gestione di Raffaele Palladino, che ha riportato la squadra a fare 65 punti dopo 10 anni dall'ultima volta. Tra questi alcuni giovani: Comuzzo, Kayode, Martinelli e Fortini in primis; ma anche, soprattutto, per essere riusciti a rilanciare alcuni giocatori il cui valore di mercato era crollato. Tra questi come non citare Moise Kean, che la Fiorentina acquistò dalla Juventus per poco più di 13 milioni e che ora ha quadruplicato il proprio valore. Da citare anche De Gea, che era rimasto svincolato ed è tornato ad essere uno dei top nel proprio ruolo. Infine, contribuiscono a questo ricavo anche le stagioni di livello di alcuni elementi che facevano parte della rosa come Cataldi, Adli o Gosens.