Donnarumma su Gattuso: "Lo senti addosso, come se fosse dietro di te in partita"

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola il capitano della Nazionale Italiana, Gianluigi Donnarumma, ha parlato anche dei cambiamenti portati dal commissario tecnico Gennaro Gattuso.

Dopo aver preso il posto di Luciano Spalletti, Gattuso sembra aver smosso qualcosa nella testa dei giocatori azzurri, come conferma Gigio: "Gattuso te lo senti addosso, è come se stesse dietro di te in ogni istante della partita. Il nostro ct ama il dialogo, parla tanto, ci spiega tutto: ci ha restituito in fretta una fortissima identità collettiva", le sue parole.

A proposito di tecnici che lasciano il segno, Donnarumma parla anche di Pep Guardiola, che lo ha voluto in Inghilterra al Manchester City dopo l'addio al Paris Saint-Germani avvenuto questa estate: "Al City mi sento come a casa anche se è passato poco tempo dal mio trasferimento lì" - ammette l'ex estremo difensore del Milan - ". Mi hanno voluto con fermezza, mi hanno fatto sentire importante e, ora, mi considerano già uno di loro.... Guardiola? Quando lo ascolti resti incantato" - aggiunge - ". Me lo immaginavo così, ma la realtà è ancora meglio di come la prevedevo. Spero di restare a Manchester il più a lungo possibile, di passare un’esperienza davvero unica".