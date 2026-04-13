Fiorentina-Lazio, i convocati di Sarri: out Marusic e Maldini. Il report medico sui due giocatori

A poche ore dalla sfida contro la Fiorentina al Franchi, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati. Assenti Marusic e Maldini, oltre a Gigot, Gila, Provedel e Rovella.

L'elenco completo.

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta.

Difensori: Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli.

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor.

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.

A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:

Lesione di basso grado al polpaccio destro per Marusic e infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro per Maldini. Gigot e Gila svolgono un lavoro atletico specifico, mentre Provedel e Rovella continuano i loro programmi di recupero post-operatori.