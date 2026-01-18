Fiorentina, Parisi sostituito a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra
Nel corso della ripresa di Bologna-Fiorentina, Fabiano Parisi è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare. L’esterno della Fiorentina, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, ha avvertito un fastidio che lo ha spinto a chiedere la sostituzione, lasciando spazio a Fortini.
I primi riscontri parlano di un risentimento ai flessori della coscia sinistra: le sue condizioni saranno monitorate e approfondite con esami nelle prossime ore
