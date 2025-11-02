Fiorentina, Pioli si gioca la panchina contro il Lecce. Come Palladino a febbraio

Quella di oggi alle ore 15 sarà una partita da dentro o fuori per Stefano Pioli, chiamato a condurre la Fiorentina fuori dalle acque melmose in cui è sprofondata dopo le prime 9 giornate di questa Serie A, nelle quali non soltanto è mancata la prima vittoria, ma sono sembrate tante le cose che non hanno funzionato. A partire da un rendimento che vede la Fiorentina penultima con appena 4 punti.

Pioli si gioca la sua panchina quest'oggi contro il Lecce, in una situazione che a qualcuno potrebbe aver riportato alla mente quanto successo proprio nella Fiorentina a fine febbraio scorso. L'allenatore era Palladino, la squadra viola era reduce da tre sconfitte consecutive in Serie A (con Inter, Como e Hellas Verona) e le voci su una possibile separazione con l'allora tecnico si facevano sempre più insistenti. Lo spettro dell'esonero, però, fu allontanato da una vittoria, per quanto striminzita, con il risultato di 1-0 e una grande sofferenza finale.

L'auspicio di Pioli, in tal senso, è di riuscire a ripetere quindi quanto fatto dal suo predecessore otto mesi fa. Anche perché in ballo c'è il suo futuro: la Fiorentina mai era partita così male in campionato nella sua storia, una mancata vittoria eventuale quest'oggi renderebbe impossibile per la dirigenza proseguire nella difesa a oltranza del proprio allenatore attuale.