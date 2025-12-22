Fiorentina travolgente, ma Polverosi frena: “Per la svolta vera aspettiamo Parma”

Il 5-1 rifilato dalla Fiorentina all’Udinese riaccende entusiasmo e interrogativi. Sulle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi invita però a non farsi trascinare dall’euforia, riportando il risultato dentro una lettura più prudente. Per il giornalista, la vittoria è importante soprattutto per ciò che rende possibile, più che per ciò che certifica: “Se qualcuno osa pensare che sia pure la svolta del campionato viola, allora siamo punto e daccapo”.

Il riferimento è alla prossima trasferta sul campo del Parma, vero snodo del momento viola: “Questo debutto nella casella delle vittorie serve per rendere fondamentale la sfida di Parma di sabato prossimo”. Senza i tre punti contro l’Udinese, lo scontro del Tardini avrebbe avuto tutt’altro sapore. Decisivo, nel racconto di Polverosi, l’episodio che ha indirizzato la gara: “Deve ringraziare Okoye per la sciagurata uscita fuori area”, che ha lasciato i friulani in dieci già al 7’, dopo il fallo su Moise Kean.

Da lì in avanti, partita in discesa anche per scelte discutibili degli ospiti: “La resa è stata firmata dal suo allenatore all’inizio del secondo tempo”, con l’uscita di Nicolò Zaniolo. In casa viola, invece, segnali incoraggianti arrivano dal nuovo assetto tattico voluto da Paolo Vanoli e soprattutto dal ritorno al gol del numero 10: “Era questo Gudmundsson ai tempi del Genoa”, scrive Polverosi, elogiando la prestazione di Albert Gudmundsson. Il verdetto, però, resta sospeso: “Per capire se è davvero l’inizio della ripartenza conviene aspettare Parma”.