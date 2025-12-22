Pruzzo: "Gasperini scelga: falso nove o no. E perché non rilancia anche Dovbyk?"

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, in una intervista concessa oggi a Il Messaggero ha parlato anche dell'attacco giallorosso, una reparto senza certezze e con tanti avvicendamenti: "Una volta gioca il falso nove, una volta no. Poi non ho ancora capito a che punto siamo con Dovbyk. Lo hai pagato tantissimo, l’anno scorso ha fatto il suo in una stagione con tre allenatori e penso che lo possa fare anche quest’anno. Mi auguro che Gasperini possa recuperarlo, lo ha fatto praticamente con tutti. I centravanti con lui si sono sempre rilanciati e spero che possa essere così anche per Artem".

In merito all'ipotetico scenario di mercato che vedrebbe le uscite di Baldanzi e di uno tra Dovbyk e Ferguson a fronte degli innesti di Zirkzee e Raspadori, Pruzzo ha espresso un parere sostanzialmente favorevole sulla crescita della competitività della Roma, pur sostenendo che Raspadori non aggiunge molto alla competitività dell'attacco. Al contrario l'olandese ha dimostrato di essere un giocatore di alto livello.