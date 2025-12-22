Rubarono alcune maglie al Viola Park, squalificati tre giocatori del Grosseto

È costato caro il “souvenir” portato via dal Viola Park. Tre calciatori che all'epoca dei fatti vestivano la maglia del Grosseto - Massimiliano Benucci, Luca Senigagliesi ed Emilio Dierna - sono stati squalificati per due giornate dalla Procura Federale per aver sottratto alcune maglie della Fiorentina dagli spogliatoi, al termine dell’allenamento congiunto disputato il 27 marzo scorso contro la Fiorentina Primavera.

Secondo quanto riportato nel comunicato della LND, l’episodio è stato giudicato una violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, che devono essere osservati in ogni ambito dell’attività calcistica. Le maglie erano custodite nello spogliatoio utilizzato al Viola Park al termine della seduta.

La Procura Federale ha inoltre deferito per due mesi il direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini, ritenuto responsabile di aver fornito alla Procura, nel corso dell’audizione di giugno, nominativi e ricostruzioni poi rivelatesi non veritiere, coinvolgendo anche un calciatore risultato successivamente estraneo ai fatti. Alla società toscana è stata infine inflitta un’ammenda di 750 euro per responsabilità oggettiva.

La vicenda assume un rilievo particolare anche alla luce dei rapporti tra i due club: il Grosseto è infatti di proprietà di Gianni Lamioni, la cui holding di famiglia figura tra i principali sponsor della Fiorentina, e l’amichevole rientrava nel quadro della collaborazione tra le due società.