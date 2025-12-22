Napoli, Bianchini: "Stadio necessario, perdiamo 70 mln di ricavi all'anno. ADL è deciso"

Da Riad, dove il Napoli è impegnato per la Supercoppa, Tommaso Bianchini, DG Area Business del club azzurro, ha tracciato le linee guida del presente e del futuro partenopeo, soffermandosi soprattutto sulla nuova partnership con Google e sulla strategia di crescita internazionale. “Si tratta di un partner globale che rafforza il messaggio che vogliamo trasmettere al mondo del business”, ha spiegato Bianchini, annunciando l’accordo con Google: “Per la prima volta fonderemo una partnership globale con l’intelligenza artificiale. Abbiamo stretto un accordo con un gruppo mondiale che ha scelto il Napoli come prima squadra in Italia per sviluppare un progetto legato all’IA”. Il colosso americano investirà nel calcio italiano attraverso Gemini e Pixel: “Ci sarà da divertirsi”.

Il dirigente azzurro ha poi sottolineato l’importanza della presenza fisica sui territori: “Il tempo degli affari fatti solo dall’ufficio è finito: oggi bisogna andare sui territori e fare le cose nel modo giusto”, anche tramite academy e progetti locali. Centrale anche il lancio della nuova membership globale: “Serve a connettere tutti i tifosi nel mondo. Il nostro obiettivo è riportare tutti i napoletani sparsi nel mondo a Napoli”.

Bianchini ha quindi ringraziato il proprio staff: “C’è una squadra che lavora h24 per il Napoli”, ricordando che “lavorare per una società di calcio non è sempre tutto rose e fiori”. Sul fronte strutturale, il tema stadio resta decisivo: “Ogni anno perdiamo circa 70 milioni di ricavi. Senza uno stadio di proprietà è difficile restare competitivi”, ma l’ottimismo non manca: “Abbiamo un presidente determinato. Sono certo che verranno messi a disposizione tutti gli strumenti necessari affinché il Napoli continui a competere ai massimi livelli”.