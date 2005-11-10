Fiorentina, Vanoli pizzica Ndour: "Dopo il gol da 70 metri si è un po' seduto"

Nell'odierna conferenza stampa prima della sfida contro l'Inter, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato anche del momento di Cher Ndour, giocatore che nelle ultime uscite sembra aver abbassato il suo rendimento al netto del fantastico gol con l'Under 21.

Come si allena questa poca concretezza?

"Con il lavoro. A volte mi dispiace che esaltiamo subito dei ragazzi per quello che fa, come Njie. Noi dobbiamo esaltarlo per come ha giocato con il Como, poi certo che sotto porta deve diventare più lucido e con l'esperienza e il lavoro migliorerà. Ma lui ha fatto un'ottima partita, deve continuare così. Io non mi devo far attrarre da ciò che sbagliamo, ma devo creare un equilibrio che possa portare a segnare di più e sbagliare meno".

Cosa le dà Ndour e in quali aspetti deve migliorare?

"Lui gioca perché se lo merita. È un esempio del lavoro perché era ai margini e ora è diventato un grande prospetto per la Fiorentina, per l'Under 21 e se continua così anche per la Nazionale. Ha tanti margini ma se vediamo la sua crescita da quando sono qua, sta diventando importante sia tatticamente che fisicamente. Non si deve sedere, quando ha fatto il gol da 70 metri forse si è un po' seduto".