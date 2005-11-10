Mutti: "Il Como è spensierato, può essere scheggia impazzita in Champions"

Mister Bortolo Mutti è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E ha detto la sua sul Como: "Mi ha impressionato il primo tempo, la capacità del singolo di mettersi a disposizione del compagno. Mi è piaciuto tantissimo la sua spensieratezza di gioco e la mentalità. Può essere la scheggia impazzita come è stata l'Atalanta, che forse era più navigata, solida, fisica. Ma il Como ha tanta qualità. E forse non può ripetersi in campionato a questo livello, dove può aver un ruolo da comprimaria".

Mancano italiani nel Como:

"E' vero, se vediamo però anche altre squadre non puntano più su nostri talenti, nelle Primavere anche vediamo tanti stranieri. Oggi c'è una logica di non considerare più il talento locale".

Cosa aggiunge sul calcio italiano?

"Nei settori giovanili c'è l'ambizione dell'allenatore giovane, che vuole investire su se stesso. Ed è normale. ma servirebbero anche quei tecnici che non hanno più l'ambizione e insegnano calcio, senza creare false aspettative".