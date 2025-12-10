Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Vanoli: "Restiamo uniti e non andiamo uno contro l'altro. Voglio uomini più che calciatori"

© foto di Federico De Luca 2025
Simone Bernabei
Oggi alle 15:00Serie A
Simone Bernabei

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato in vista della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev di domani, soffermandosi inevitabilmente anche sul drammatico momento della squadra: "Da quando sono arrivato bisogna andare avanti partita dopo partita. Questa è la prossima, quindi è la più importante. Bisogna restare uniti, senza andare l'uno contro l'altro, per uscire da questa situazione".

Si aspettava di avere un impatto diverso?
"Dal primo giorno ho detto che sarà una strada lunga e in questa strada lunga ci sono alti e bassi. Noi dobbiamo trovare questa strada per uscire tutti insieme, senza andare uno contro l'altro. Dobbiamo stare insieme per trovare quei valori che ci possano far uscire".

Parla di non andare uno contro l'altro... Ha avuto questa sensazione?
"Non ho questa sensazione, ma i ragazzi sono giovani e ascoltano un po' tutto e in una situazione così tutto può venire strumentalizzato".

Si è salutato con Ranieri dopo la rabbia per il cambio?
"Assolutamente sì. Un'altra cosa che viene strumentalizzata, una situazione che fa parte del calcio. Preferisco un giocatore arrabbiato per una sostituzione a uno che non lo è…".

Ha chiesto di essere uomini più che giocatori, come sceglierà chi mandare in campo?
"Metterò in campo la miglior formazione. I giocatori che andranno in campo dovranno dimostrare di saper crescere, di capire il momento e di capire che questo risultato è importante".

Con Gudmundsson vi siete parlati dopo le parole sul rigore?
"Quanti episodi si vedono sul dischetto del rigore in tutto il mondo? Ci sono delle gerarchie, poi la sensibilità del ragazzo in quel momento è stata quella. L'obiettivo era fare gol. Non sono offeso per le parole dette, con lui ci siamo chiariti. In quel momento ha spiegato perché non ha voluto calciare e io lo apprezzo, in quella situazione".

Inter: l'imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l'uomo che non c'era. Juve: l'ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
