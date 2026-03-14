Fiorentina, la spinta dell’Europa. La Repubblica Firenze: "Benedetta Conference"

la Repubblica ed.Firenze si sofferma sul rapporto speciale tra la Fiorentina e la Conference League, raccontato con il titolo "Benedetta Conference". Negli ultimi anni la terza competizione europea ha spesso rappresentato per i viola una sorta di rifugio nei momenti più complicati della stagione, capace di restituire fiducia e slancio anche quando il campionato si faceva più difficile.

È accaduto negli anni di Vincenzo Italiano, con due finali raggiunte, e si è ripetuto anche nelle stagioni successive. Anche quest’anno, nonostante un’annata complicata e una classifica che obbliga la squadra a guardarsi alle spalle, il percorso europeo ha offerto una spinta importante. La vittoria in rimonta contro il Rakow, arrivata dopo giorni di tensione e alla vigilia di uno scontro diretto per la salvezza, ha restituito serenità all’ambiente viola.

Gran parte del merito viene attribuito al lavoro di Paolo Vanoli, bravo a gestire il turnover senza snaturare la squadra e a mantenere alta la concentrazione nonostante la priorità resti il campionato. Il successo europeo ha portato segnali positivi anche dai singoli, dal gol di Albert Gudmundsson alla crescita di Ndour e Parisi, fino all’esordio emozionante del giovane Braschi.

Adesso l’attenzione torna sul campionato, con la sfida contro la Cremonese che può pesare molto nella corsa salvezza. Intanto Vanoli non nasconde il sogno europeo e nel post gara ha ammesso con il sorriso: "Se firmo per salvarmi all’ultima giornata e arrivare in finale di Conference vincendo la coppa? Assolutamente sì".