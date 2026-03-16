Zero pari e chi gioca in casa vince, le linee guida Nicola-Vanoli

Quella di questa sera è la sfida numero quattro, in veste da allenatori, tra Davide Nicola e Paolo Vanoli. In base a quello che si è verificato nei tre precedenti match possiamo dire che mai è uscito il pareggio e che sempre, invece, ha vinto chi tra i due giocava in casa. Per questo motivo l’attuale tecnico della Fiorentina è avanti rispetto all’avversario: il match di andata al Franchi, vinto dai viola per 1-0, fa per ora la differenza.

Nicola ha battuto la Fiorentina due sole volte su 14 partite giocate. Il secondo e ultimo successo? Quello del 24 aprile 2022, quando la sua Salernitana era in piena rincorsa miracolosa verso la salvezza.

Vanoli ha perso una sola volta contro la Cremonese e lo ha fatto alla 16esima giornata del campionato di Serie B (1-0) quando era alla guida del Venezia. E’ in serie positiva da quattro partite, tre delle quali sono state vinte, compresa la gara d’andata di questo campionato.

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS VANOLI

1 vittoria Nicola

0 pareggi

2 vittorie Vanoli

3 gol fatti squadre Nicola

5 gol fatti squadre Vanoli

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS FIORENTINA

2 vittorie Nicola

5 pareggi

7 vittorie Fiorentina

10 gol fatti squadre Nicola

15 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS CREMONESE

3 vittorie Vanoli

1 pareggio

1 vittoria Cremonese

4 gol fatti squadre Vanoli

2 gol fatti Cremonese