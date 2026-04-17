Bournemouth, Iraola spiega l'addio a fine stagione: "Non ho accordi con nessun altro club"

Non è solo una vigilia di campionato quella che accompagna la sfida tra Bournemouth e Newcastle United: a prendersi la scena è anche la conferma dell'addio di Andoni Iraola, pronto a salutare il club a fine stagione. Una scelta - già comunicato ufficialmente dal club inglese - maturata nel tempo e trasmessa alla squadra con grande partecipazione emotiva: “È stata la parte più difficile, mi ha toccato molto”.

Iraola ha spiegato le ragioni della sua decisione, sottolineando come non sia stata improvvisa: “Ci ho pensato a lungo, con momenti in cui ero convinto e altri in cui avevo dubbi. Poi arriva un momento in cui capisci che è la scelta giusta”. Un addio che sorprende anche per il buon momento della squadra, in piena corsa per obiettivi importanti: “Il club sta benissimo, qui ho trovato qualcosa di unico. Vengo a lavorare ogni giorno con il sorriso, ma come allenatori si cresce anche prendendo decisioni difficili”.



Sul futuro Iraola prosegue così “Non ho ancora deciso nulla, non ho accordi con nessuno e non ho fretta. Ora voglio concentrarmi su queste ultime sei partite, fondamentali per noi”. Il Bournemouth proverà a chiudere al meglio la stagione, mentre Iraola guarda avanti. Con la consapevolezza che, a volte, anche lasciare è un passo necessario per crescere.