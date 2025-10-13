Italia, Gattuso elogia il gruppo: "I meriti sono tutti dei giocatori. Lo spazio è tutto loro"

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato così alla vigilia della sfida contro Israele: "Io mi allenavo al 100% perché a livello qualitativo ero il più scarso di tutti... Avevo solo una strada. Giocavo con una intensità pazzesca e dovevo solo allenarmi. Non faccio mai il paragone con ciò che ho fatto io, ho la mia idea di calcio. Una metodologia con lo staff e dobbiamo fare determinate cose. Gli allenamenti devono somigliare un po' a una partita, si dice che ti alleni come giochi... Non ci manca nulla, abbiamo tanti numeri a disposizione e credo nei numeri. Ma quando ci dobbiamo allenare, dobbiamo farlo come fosse una partita".

Quanto ti scalda il cuore vedere ostaggi rilasciate e palestinesi tornare a casa?

"Sono immagini bellissime, ne abbiamo parlato nel gruppo. In Federazione eravamo tutti contentissimi. Ringraziamo le 10-11mila persone che domani saranno nello stadio e rispetto anche chi sta fuori. Dispiace che tante famiglie volevano portare i loro figli, ma si rispetta anche chi sta fuori. Siamo molto felici che la guerra si sia interrotta".

Spalletti ha detto che hai trovato leggerezza

"Innanzitutto lo ringrazio, volevo anche chiamarlo... Lui è un uomo vero, se non lo pensa non lo dice questo. Di sicuro poi c'è solo la morte, bisogna lavorare per conquistare le vittorie. Non so la parola leggerezza da cosa derivi, io sono venuto qui e sapevo cosa volevo fare. Quale percorso intraprendere. Riuscire a lavorare con voglia e senso di appartenenza, ecco cosa sto provando a dare i ragazzi. Durante l'allenamento sono uno che rompe, ma poi dopo li lasciamo liberi. Parlo durante i video, ma poi si parla di calcio quando si deve parlare. Lo spazio è tutto loro. Anche a me da calciatore dovevano lasciarmi tranquillo. I meriti sono tutti dei giocatori, li vedo con voglia. Bastoni poteva andare direttamente a casa ieri e invece è partito stamattina, Moise difficilmente poteva recuperare eppure anche oggi è andato via solo dopo aver pranzato con la squadra. Ora abbiamo altri calciatori in cui crediamo fortemente, la gestione è questa qui".