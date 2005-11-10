Flop Milan, Ordine se la prende con la società: "Rosa corta e costruita con superficialità"

La prima pesante sconfitta del Milan di Ruben Amorim riporta in primo piano un problema che il 4-2 contro il Bologna ha reso ancora più evidente: una rosa corta e con poche alternative. È questo uno dei temi principali dell'editoriale di Franco Ordine sul Corriere dello Sport. Nel momento decisivo della stagione, Amorim si è ritrovato con diversi indisponibili e ulteriori acciacchi da gestire tra una partita e l'altra. Emblematico l'infortunio di Tomori nel finale del primo tempo: senza Gila e con Terracciano evidentemente indietro nelle gerarchie, il tecnico ha dovuto inserire Modric a centrocampo e arretrare Musah in difesa. Una soluzione d'emergenza che il Bologna di Palladino ha saputo attaccare, sfruttando anche le difficoltà di Estupinan e Diawara.

Ordine: "A furia di pensare al futuro si finisce col perdere di vista il presente"

A pesare sono state anche le scelte effettuate pensando al derby. Amorim ha provato a preservare Gila, Rabiot e Moreira in vista di sabato, ma il Milan ha finito per pagare un prezzo altissimo contro il Bologna. Ordine scrive: "È un classico in circostanze del genere: a furia di pensare al futuro si finisce col perdere di vista il presente. E di pagare un prezzo salatissimo a questo turno infrasettimanale del campionato che invece di conservare le stesse distanze in classifica rispetto ai primi della classe ha finito per passare a meno sette e quindi a smarrire le suggestioni inevitabili". Il derby resta fondamentale, ma i rossoneri ci arriveranno dopo aver perso terreno in campionato e con diversi dubbi sulla disponibilità degli uomini più importanti.

La critica al mercato: "Costruzione superficiale della rosa in estate"

Il giudizio più netto riguarda però il lavoro fatto nella costruzione dell'organico. "La morale, ancora una volta, è quella qui già sottolineata in altre circostanze: la costruzione superficiale della rosa in estate", scrive Ordine. Il giornalista riconosce la validità dell'obiezione di Amorim, secondo cui "non potevamo fare tutto in un solo mercato", ma sottolinea come alcuni giocatori della scorsa stagione ceduti in prestito avrebbero potuto rappresentare oggi alternative preziose. Il 4-2 col Bologna, dunque, va oltre una singola serata negativa: gli infortuni stanno facendo emergere tutti i limiti di una rosa che offre poche soluzioni proprio quando il calendario richiederebbe rotazioni. E resta aperto anche il tema dei ripetuti problemi muscolari, altro elemento sul quale il Milan sarà chiamato a interrogarsi.