Cremonese, rinnovo fino al 2029 per Adrian Lickunas. Primo contratto per Herzuah

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Cremonese, rinnovo fino al 2029 per Adrian Lickunas. Primo contratto per HerzuahUfficiale
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Luca Bargellini
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Oggi alle 10:49Serie B
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29.10.2026 10:49Serie B
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U.S. Cremonese comunica il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2031 di Adrian Lickunas e la sottoscrizione del primo contratto da professionista, con scadenza 30 giugno 2029, per Gabriel Herzuah.
In questa prima parte di stagione Lickunas, classe 2006, ha vissuto un doppio esordio: prima con la maglia grigiorossa nella sfida di campionato contro il Modena e poi con la Nazionale maggiore della Lituania in occasione degli impegni di UEFA Nations League.
Gabriel Herzuah, classe 2008, ha invece debuttato con la prima squadra nella trasferta di Pisa dello scorso 14 ottobre.
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