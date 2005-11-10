Milan, oggi Pulisic firma il rinnovo fino al 2031: annuncio atteso domani, i dettagli

Giornata importante a Casa Milan per Christian Pulisic. L’attaccante statunitense è atteso oggi nella sede rossonera per mettere la firma sul rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031. L’intesa è stata raggiunta e restano soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’ufficialità, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Un’operazione con cui il Milan blinda uno dei giocatori più importanti della rosa di Ruben Amorim, riconoscendogli anche un adeguamento dell’ingaggio: il nuovo stipendio sarà di 6,5 milioni di euro a stagione.

Pulisic sempre più centrale nel Milan

Il rinnovo, al netto dello stop con il Bologna, arriva dopo una fase di crescita evidente sul campo. L’avvio di stagione di Pulisic era stato al di sotto delle aspettative, ma la prima sosta per le nazionali gli ha permesso di ritrovare una condizione migliore e soprattutto continuità. Da quel momento lo statunitense è tornato a essere uno dei riferimenti offensivi del Milan.

Quanto peserà il rinnovo sui conti

C’è poi il tema economico. Il prolungamento consentirà al Milan di distribuire su una durata maggiore il valore residuo del cartellino. Attualmente Pulisic ha un costo annuo di circa 10,5 milioni di euro, tra ammortamento e stipendio lordo. Nei primi sei mesi della stagione 2026/27 verrebbero contabilizzati circa 2,6 milioni di ammortamento, mentre il valore residuo del cartellino, pari a circa 2,7 milioni, sarebbe poi suddiviso sui quattro anni e mezzo rimanenti fino alla nuova scadenza del 2031. La quota di ammortamento del secondo semestre scenderebbe così intorno ai 600mila euro.